İskilip’te köylere maske dağıtımı

Covid-19 salgınıyla mücadele amacıyla İskilip Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatılan maske dağıtımı tüm hızıyla devam ediyor. Köylerde yaşayan vatandaşlara da maskelerin ulaştırılması için köy muhtarlarına nüfus sayısına göre maske teslimi yapıldı.

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül başkanlığında, genelge kapsamında oluşturulan “İskilip Vefa Sosyal Destek Grubu” bünyesindeki emniyet mensupları, jandarma ve diğer kamu görevlileri ile gönüllüler, kent genelindeki 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan binlerce vatandaşın yardımına koştu. Kaymakam Eligül, süreç içerisinde her hangi bir mağduriyet yaşanmaması için, çalışmaları yakından takip ediyor.

Kaymakam Eligül yaptığı açıklamada, İskilip Vefa Sosyal Destek Grubu’nun kendilerine yapılan başvurulardan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sağlık, gıda ve bankacılıkla ilgili temel ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek, herkesin sağlığı için tedbirlere uyun çağrısı yaptı. İskilip Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından hizmete devam edildiğini anlatan Kaymakam Eligül, “Evde kalalım. Sevdiklerimize zaman ayıralım. Bu kapsamda talepte bulunan vatandaşlara oluşturulan destek grubu tarafından ihtiyaçları evlerine kadar ulaştırılmaya devam edecektir” dedi.

Havaların ısınması bizleri yanıltmasın

İskilip Kaymakamı Eligül, muhtarlara yapılan maske dağıtımının ardından yaptığı açıklamada "Bu sürecin üstesinden devletimiz ve milletimizin gücü ile geleceğiz. Devletimiz bu süreci çok iyi yönetiyor. Tüm kurumlarımızla korona virüse karşı iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın sokağa çıkması zaten yasaklandı. Diğer vatandaşlarımızın ise zorunlu haller dışında evde kalmaları, sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uymaları çok önemli. Muhtarlıklara maske dağıtımına devam edeceğiz. Bu salgın ile mücadelemiz sürecek. Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Evde kalmaya, tedbirlere uymaya devam edelim” dedi. (Haber Merkezi)