İskilip’te kalorifer kazanı patladı: 1 ölü
Çorum’un İskilip ilçesi’ne Kızılcabayır köyünde kalorifer kazanının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İskilip 21.01.2021, 16:10
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Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılcabayır köyünde yaşayan Emine Gündüz, kat kaloriferini yakmak istediği esnada donan kalorifer kazanının patlaması sonucu ağır yaralandı. Patlamanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında ağır şekilde yaralanan Emine Gündüz sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Patlama ile ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.
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