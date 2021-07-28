İskilip’te Jandarma’dan “reflektör” uygulaması 

İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri kazaları önlemek amacıyla “Reflektör Tak Görünür Ol” projesi başlattı. Bu kapsamda ilçede traktör römorklarına reflektör takılması etkinliği yapıldı.

İskilip-Ankara yolu Kayağzı Köyü yolunda tarım ürünü taşıyan traktörleri durduran ekipler muhtemel trafik kazalarına sebebiyet vermesini önlemek amacıyla reflektör kullanımının önemine dikkat çekti.

Konuyla ilgili sürücülere bilgilendirme de yapan jandarma, traktör sürücülerini durdurarak römork arkalarına reflektör taktı.

(Haber Merkezi)

