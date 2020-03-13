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İskilip’te İstiklal Marşı’nın kabulü kutlandı

İskilip Erenler Cumhuriyet Ortaokulu ve Erenler İmam Hatip Ortaokulu tarafından 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi. İskilip Öğretmenevi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Bayat Kaymakamı İskilip Kaymakam V. Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Per. Astğ. Aziz Emre Karaca, İskilip Belediye Başkan Vekili İsmail Suakıtıcı, İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, Emniyet Müdürü V. Muhammet Semih Çolak, Malmüdürü Remzi Ekici, Tapu Müdürü Enver Baskın, Kurum Amirleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

İskilip’te İstiklal Marşı’nın kabulü kutlandı

İskilip Erenler Cumhuriyet Ortaokulu ve Erenler İmam Hatip Ortaokulu tarafından 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi. İskilip Öğretmenevi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Bayat Kaymakamı İskilip Kaymakam V. Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Per. Astğ. Aziz Emre Karaca, İskilip Belediye Başkan Vekili İsmail Suakıtıcı, İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, Emniyet Müdürü V. Muhammet Semih Çolak, Malmüdürü Remzi Ekici, Tapu Müdürü Enver Baskın, Kurum Amirleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

13 Mart 2020 Cuma 23:52
İskilip’te İstiklal Marşı’nın kabulü kutlandı

Tüm Şehitler anısına düzenlenen saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemi belirten konuşmayı İskilip Erenler Cumhuriyet Ortaokulu ve İskilip Erenler İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Süleyman Gökoğlu yaptı. Okul Müdürü Süleyman Gökoğlu, Mehmet Akif Ersoy’u ve İstiklal Marşı’nın yazılma sürecini anlattığı konuşmasını “Hem bu yüce destanı yazan ustayı, hem de bu destanı yazdıran sayısız kahramanı rahmetle anıyor ve şanlı bayrağımızın göklerde, İstiklal Marşı’mızın dillerde, vatan sevgisinin iman dolu göğsümüzde ebediyen var olmasını diliyorum” diyerek sonlandırdı.

Açılış konuşmasının ardından tiyatro gösterisi yapılıp şiirler okundu. Okul korosunun “Ay Yıldızlı Bayrağım” şarkısıyla final yapan programa “Ay Yıldızlı Bayrağım” şarkısı söylenirken tavandan aşağı sarkıtılan bayrak gösterisi damgasını vurdu.

(Haber Merkezi)

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