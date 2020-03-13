İskilip’te İstiklal Marşı’nın kabulü kutlandı

Tüm Şehitler anısına düzenlenen saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemi belirten konuşmayı İskilip Erenler Cumhuriyet Ortaokulu ve İskilip Erenler İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Süleyman Gökoğlu yaptı. Okul Müdürü Süleyman Gökoğlu, Mehmet Akif Ersoy’u ve İstiklal Marşı’nın yazılma sürecini anlattığı konuşmasını “Hem bu yüce destanı yazan ustayı, hem de bu destanı yazdıran sayısız kahramanı rahmetle anıyor ve şanlı bayrağımızın göklerde, İstiklal Marşı’mızın dillerde, vatan sevgisinin iman dolu göğsümüzde ebediyen var olmasını diliyorum” diyerek sonlandırdı.

Açılış konuşmasının ardından tiyatro gösterisi yapılıp şiirler okundu. Okul korosunun “Ay Yıldızlı Bayrağım” şarkısıyla final yapan programa “Ay Yıldızlı Bayrağım” şarkısı söylenirken tavandan aşağı sarkıtılan bayrak gösterisi damgasını vurdu.

(Haber Merkezi)