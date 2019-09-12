İskilip’te İlköğretim Haftası kutlandı

İskilip’te 2019-2020 eğitim-öğretim yılı İlköğretim Haftası Azmimilli Ortaokulu konferans salonunda yoğun katılımın olduğu coşkulu bir şekilde kutlandı.

İlköğretim Haftası törenine İlçe Garnizon Komutanı Fatih Cura, İskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Cengil, İlçe Jandarma Komutanı Ziya Balcıoğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Muhammet Semih Çolak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdür ve öğretmenleri ile öğrenci velileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende bir konuşma yapan İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoglu, ilk eğitimin anne ve babadan alındığını, İskilip’in eğitimde daha iyi yerlere gelmesi için tüm eğitim çalışanları olarak bugüne kadar ellerinden geleni yaptığı ve yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Konuşmasında öğrenci, öğretmen ve velilere uyarılarda bulunarak bu sene üniversiteye yerleşen öğrencilerle gurur duyduğunu ve bununla yetinmeyeceklerini, İskilip’in daha fazlasını hak ettiğini kaydeden Atcıoğlu, tüm eğitim camiasının yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olması temennisi ile konuşmasını sonlandırdı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün konuşmasının ardından sahne alan öğrencilerin seslendirdikleri birbirinden güzel şiirler, gösteriler misafirler tarafından büyük beğeni ile izlendi. Gösterilerin devamında İlköğretim Haftası ile ilgili özlü güzel sözlerden oluşan bir video misafirlerin beğenisine sunuldu. Farklı sınıf seviyesinde değişik gösterilerle zenginleştirilen program, sunucunun 2019–2020 eğitim ve öğretim yılı ilköğretim haftasını kutlayıp katılımcılara teşekkür etmesiyle sona erdi. (Haber Merkezi)