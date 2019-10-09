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İskilip’te iki araç çarpıştı

Çorum’un İskilip İlçesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İskilip’te iki araç çarpıştı

Çorum’un İskilip İlçesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 23:14
İskilip’te iki araç çarpıştı

Kaza önceki gün sabah saatlerinde Çorum’un İskilip İlçesi Karaburun köyü mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 30 yaşındaki N.H. isimli kişinin yönetimindeki otomobil ile seyir halinde iken belirtilen bölgeye geldiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybederek 36 yaşındaki Y.E sevk ve idaresindeki araca çarpması neticesinde kaza olayı meydana geldi.

Kazada iki araç sürücüsü de hayati tehlikeleri bulunmayacak şekilde yaralandı. Yaralı şahıslar sevk edildikleri İskilip Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 09.10.2019 23:15
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