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İskilip’te görkemli mezuniyet

Çorum’un İskilip İlçesi’nde aynı binada faaliyetlerini sürdüren İskilip Anadolu Lisesi ile İskilip Sağlık Lisesi görkemli bir mezuniyet törenine imza attı. 

İskilip 08.06.2022, 19:38
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İskilip’te görkemli mezuniyet

İskilip Anadolu Lisesi ve İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sağlık Lisesi) öğrencileri okul bahçesinde düzenlenen coşku dolu bir törenle mezun oldular. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Okul Müdürü Sadık Balcı bir konuşma yaptı. 
Bugün burada ortak bir sevinci paylaşmak için biraraya geldiklerini ve zamanın su misali akıp gittiğini belirten Balcı, “Hızla akıp giden yıllar bazı öğrencilerimizi bir üst sınıfa bazı öğrencilerimizi de okulumuzdaki eğitim hayatlarının sonuna getirdi. Dünyaya geldikleri andan itibaren üzerine titrediğini emek verdiğiniz özenle ve zorluklarla zaman zaman kaygı duyarak yetiştirdiğiniz göz bebeklerimiz evlatlarımızı üniversite yaşamına, başarılı olmaları umuduyla uğurluyorsunuz. 

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada onları onur ve gurur ile izleyeceksiniz. Evlatlarınızı yaşamlarının bir döneminde bizlere emanet ettiniz çok titiz çalışan okul yönetimimiz ve öğretmen kadromuz olağanüstü bir çaba ile onları şekillendirdi. Eğiterek bilgilerle donattı ve yarınlara hazırladı. Öğretmen kadromuz onlara öz güvenleri çok yüksek insan ilişkilerinde başarılı akademik bilgileri sağlam öğrenmeye ve araştırmaya yatkın sorumluluğu üstlenen sürdüren ve bunun mutluluğunu yaşayan gençler yetiştirdi” diye konuştu.
Mezuniyet törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu da konuşmasında; “Bu anlamlı günümüzde mezunlarımızı birlikte uğurlamak ve mezuniyet sevincini birlikte yaşamak, davetimize icabet ederek bizleri onurlandıran siz değerli konuklarımızı saygıyla selamlıyor, destek ve katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Kendilerine emanet edilen öğrencilerin hepsinin çok değerli olduğunu belirten Atçioğlu, mezun olan öğrencilerin ilerde ülkeye en iyi şekilde hizmet edeceklerine inandığını, mezuniyetin bir son değil yeni bir başlangıç olduğunu da ifade etti.
Törende mezun öğrenciler de lise hayatları boyunca acısıyla kendilerinin üzerinde emeği geçen tüm öğretmenlerine ve okul müdürüne ayrı ayrı teşekkür ettiler. Duygu dolu anların yaşandığı, tüm öğrencilerin anı plaketlerini aldığı törende okul birincileri de birer konuşma yaptı. Öğrencilerin heyecanlarını, sevinçlerini ve başarılarını birlikte yaşadığı mezuniyet töreni keplerini atmalarıyla birlikte son buldu. Programın sonunda öğrenciler gönüllerince eğlendiler.

(Ahmet BEKMEZCİ)

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