İskilip’te geleneksel arife duası

Ahilik gelenekleri arasında yer alan Arife Duası için; İlçe Belediye Başkanı Ali Sülük, Şoförler Cemiyet Odası Başkanı Abdurrahman Uysal çeşitli meslek gruplarından esnaf ve zanaatkârlar katıldı.

İskilip Esnaf ve Sanatkârlar Oda Başkanı İsmet Uslu, “Geçtiğimiz iki yılda yeni tip pandemi nedeniyle yapamadığımız Arife Duamızda bir araya gelmenin ve bu ahilik geleneğini yaşatmanın mutluluğu içerisindeyim. Allah yaptığımız duaları, ibadetleri kabul eylesin. Esnaf ve Zanaatkârlarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

İskilip Belediye Başkanı Sülük ise; “Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığının organize ettiği ve Ahilik Kültüründe gelenek olan Arife duasına katıldık. Geleneği kültürümüzde yaşatan Başkan İsmet Usluya, katılan tüm esnaf ve zanaatkârlarımıza teşekkür ederim. Yaptığımız duamızın ilçemize bereketli yağmurlar, esnafımıza hayırlı kazançlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan diliyorum. Bu vesileyle siz değerli esnaflarımızın ve tüm hemşerilerimin Mübarek Ramazan Bayramlarını tebrik ederim” şeklinde konuştu.

(Bülent USLU)

