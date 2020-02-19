İskilip’te fırınlar denetlendi

İskilip Belediyesi Zabıta Amirliği ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenen işyerlerinde temizlik, gramaj ve tartılar kontrol edildi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, “İlçemizde faaliyet gösteren ekmek ve pide fırınlarımızda Belediye Zabıta Ekiplerimiz ve İlçe Tarım Müdürlüğü Ekipleri tarafından, düzenli olarak hijyen denetimi ve gramaj kontrolü yapılmaktadır. Önce insan odaklı yönetim anlayışımız gereği, halkımızın sağlığını ön planda tutarak, kontrollerimiz düzenli olarak devam edecektir.”dedi.