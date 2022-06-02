İskilip’te ‘Fetih’ konferansı yarın

İskilip Kaymakamlığı, İskilip Belediyesi, İskilip Müftülüğü, İskilip Milli Eğitim Müdürlüğü, Bolu Çor-Der ve İskilip basınının katkılarıyla yarın İskilip Öğretmenevi’nde yapılacak konferansa Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şaban Karasakal ve yerel Tarihçi Nurettin Tanay konuşmacı olarak katılacak. Doç. Dr. Karasakal ve yerel tarihçi Nurettin Tanay tarafından İstanbul’un Fethinin manevi mimarı Akşemseddin, Fatih ve Fetih konulu konferans verilecek.

Öğle namazında Ulucami’de Kuran-ı Kerim ve mevlit okunması ile başlayacak programda cami çıkışı Çorum Belediyesi Mehter Takımı konser verecek. Mehteran eşliğinde Akşemsettin Uğurlama yürüyüş programında Müftülük bahçesindeki Şeyh Muslihiddin Attar (Çakmakdede) türbesi ziyaret edilerek dua edilecek ve saat 14.00’te konferans başlayacak.

(Aliye ÖNCEL)

