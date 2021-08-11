İskilip’te esnaf gezisi

DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ve parti yöneticileri ile birlikte İskilip’e giden eski Bakan Kavaf ile partinin üst düzey yöneticileri burada ilk olarak hem ilçe teşkilatını hem de İskilip Esnaf Odası Başkanı İsmet Uslu ile buluştu. DEVA Partisi heyeti daha sonra ilçe esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinlemeyi ihmal etmedi.

Türkiye’de DEVA iktidarında yapacakları çalışmaları anlatan Kavaf, kuruluşlarından beri 125 ilçeyi ziyaret ettiklerini, ülkenin bu iktidar döneminde her geçen gün daha kötüye gittiğini vurgulayarak; “Halk bıkmış, usanmış, mutsuz, umutsuz ve kaygılı. 19 yıllık Ak Parti iktidarının, özellikle son 5 yıllık yıkım süreci “Başkanlık Sistemine Geçiş” maalesef ülkeyi yönetilmez hale getirmiştir. Dönem ülkemizi yöneteme kabiliyetini kaybetmiş AK Parti’den kurtulma dönemi, dönem DEVA dönemi, bizler hazırız” diye konuştu.



(Haber Merkezi)

