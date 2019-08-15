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İskilip’te “en iyi çilek” yarışması

Çorum’un İskilip ilçesinde bu yıl belediye tarafından ilk kez düzenlenen Çilek ve Turşu Festivali kapsamında “En iyi çilek” yarışması yapıldı. 

İskilip’te “en iyi çilek” yarışması

Çorum’un İskilip ilçesinde bu yıl belediye tarafından ilk kez düzenlenen Çilek ve Turşu Festivali kapsamında “En iyi çilek” yarışması yapıldı. 

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:09
İskilip’te “en iyi çilek” yarışması

Yarışmaya katılan 30 çilek yetiştirici çilek yetiştiricisi dereceye girebilmek için yarıştılar. Jürinin tat, renk, koku ve aroma olarak değerlendirdiği 'En İyi Çilek Yarışması'nda Yanoğlan köyünden Mehmet Gürbüz birinci, Şeyh köyünden Duran Kart ikinci, Bahattin Cankal ise üçüncü oldu. 
Şeyh Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Halil Bodur, festivalin İskilip çileğinin tanıtılmasına büyük bir katkısının olacağını söyledi. İskilip çileğini marka yapmak istediklerini belirten Bodur, bununla ilgili belediye ile ortak bir çalışma yaptıklarını açıkladı. 
İstanbul, Ankara gibi Türkiye’nin önemli organik pazarlarında İskilip çileğini satışa sunduklarını açıklayan Bodur, ilçede 60-70 çiftçinin çilek üretimiyle uğraştığını açıkladı. 
Yarışmada dereceye üreticilere ödülleri İskilip Kaymakamı Beyazıt Bestami Alkan ve Belediye Başkanı Ali Sülük tarafından verildi. Yarışma sonunda birinci seçilen çilek açık artırma ile satıldı. 

Son Güncelleme: 15.08.2019 19:44
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