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İskilip’te eğitimde yeni dönemin planlaması yapıldı

İskilip İlçe Millî Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, okul müdürleriyle ikinci dönem başı toplantısı yaptı.

İskilip’te eğitimde yeni dönemin planlaması yapıldı

İskilip İlçe Millî Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, okul müdürleriyle ikinci dönem başı toplantısı yaptı.

07 Şubat 2020 Cuma 22:08
İskilip’te eğitimde yeni dönemin planlaması yapıldı

Toplantıda 2019-2020 öğretim yılının 1. dönem değerlendirmesi yapılarak, ikinci dönemde eksiklikler, aksayan yönler, tamir tadilat, projeler ve öğrenci başarısı için nelerin yapılacağı okul müdürlerinin görüşleri alınarak planlaması yapıldı.

Bir eğitim öğretim dönemini daha sorunsuz atlattıklarını söyleyen Atcıoğlu, “Eğitim liderleri olarak bunda en büyük katkı sizlerindir. TÜBİTAK 4006 bilim fuarı açılışıyla başladığımız eğitim ve öğretime pek çok yarışmalarda dereceler, Türkiye 1.likleri alarak devam ettik. Fen Lisesi ve Misakı Milli İlkokulumuzun doğalgaz dönüşümü ile kalorifer sisteminden vazgeçilmiştir. Bazı okullarımızda tamir tadilat işleri yapıldı. Temizlik ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı. Deneme sınavları devam ediyor. Pansiyonlarımız yeterince dolu değil. Değişim eğitimle başlar projemiz yeni formatıyla devam ediyor. Her okulun da en az bir projesi olmalı. Okul müdürlerimizin gayret ve çabası olmadan bu yapılanları başaramazdık” dedi.

Dönem içinde yapılan çalışmalar hakkında müdürlerle bilgi alış verişinde bulunulan toplantıda ikinci dönemde de hazırlık çalışmasının eksiksiz tamamlanması istendi. Eğitim öğretim adına çok önemli bir sorun yaşanmadan tamamlanan bir dönem geçirilmesinde yaptıkları katkılar için okul müdürlerine teşekkür edildi.

İkinci dönem içerisinde projelerin uygulanması, TÜBİTAK 4006 proje başvurusunun tamamlanması, beyaz bayrak, beslenme dostu okul başvurularının süratle yerine getirilmesi, DYK kurslarından azami verim alınması ve diğer hususlarda uyarılarda bulunuldu. (Haber Merkezi)

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