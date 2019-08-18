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İskilip’te düğünlere silah kontrolü

İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı, düğünlerde ateşli silahların kullanılmaması konusunda kararlı çalışmalarına devam ediyor.

İskilip’te düğünlere silah kontrolü

İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı, düğünlerde ateşli silahların kullanılmaması konusunda kararlı çalışmalarına devam ediyor.

18 Ağustos 2019 Pazar 18:37
İskilip’te düğünlere silah kontrolü

Hafta içerisinde birçok köyde düğün, nişan, eğlence gibi yerlerden 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet gerçek tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve birçok fişek ele geçirilerek adlî işlemlere ve idari cezalara başlanılmış olduğu bilgisine ulaşıldı. Ayrıca düğün, nişan, eğlence ruhsatı için izin almayan 2 düğün ve nişanın men edildiği ve gerekli idari cezaların Kaymakamlık tarafından uygulandığı öğrenildi. Düğünde ayrıca bir kamu çalışanına genel güvenliği tehlikeye sokmak gerekçesi ile Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek adlî işleme başlanıldığı bilgisine ulaşıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Silâh kullanımının eğlencelerde bir âdet veya gereklilik olmadığı ve tüm vatandaşlarımızın ateşli silâh kullanımını sıfıra indirmek için daha duyarlı olması gerekmektedir” denildi. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 18.08.2019 18:37
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