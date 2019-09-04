İskilip’te doğa yürüyüşü

Gül-Der Kitap Kahve’nin “Okumak Sizden, Çaylar/Kahveler Bizden” adlı projesi kapsamında İskilip’in Ahlatcık köyünden Akpınar köyüne günübirlik doğa yürüyüşü düzenlendi.

Proje Koordinatörü Selahattin Gençkan ve Gül-Der Başkan Yardımcısı İlker Yılmaz eşliğinde Gül-Der Kitap Kahve gezi ekibine, İskilip’e bağlı Ahlatcık ve Akpınar köyleri arasındaki yaklaşık 10 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü yaptırıldı.

Yürüyüşün ardından İskilip ilçe merkezinde bulunan tarihi kral mezarları, İskilipli Âlimler Müzesi ile Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun kızının kaldığı Çatalkara Konağı gezildi, yapılan ikramlarla da program sona erdi. (Haber Merkezi)