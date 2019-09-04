Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100077
ALTIN
282.903
DOLAR
5.6688
STERLİN
6.9440
EURO
6.2538

İskilip’te doğa yürüyüşü

Gül-Der Kitap Kahve’nin “Okumak Sizden, Çaylar/Kahveler Bizden” adlı projesi kapsamında İskilip’in Ahlatcık köyünden Akpınar köyüne günübirlik doğa yürüyüşü düzenlendi.

İskilip’te doğa yürüyüşü

Gül-Der Kitap Kahve’nin “Okumak Sizden, Çaylar/Kahveler Bizden” adlı projesi kapsamında İskilip’in Ahlatcık köyünden Akpınar köyüne günübirlik doğa yürüyüşü düzenlendi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 22:14
İskilip’te doğa yürüyüşü

Gül-Der Kitap Kahve’nin “Okumak Sizden, Çaylar/Kahveler Bizden” adlı projesi kapsamında İskilip’in Ahlatcık köyünden Akpınar köyüne günübirlik doğa yürüyüşü düzenlendi.

Proje Koordinatörü Selahattin Gençkan ve Gül-Der Başkan Yardımcısı İlker Yılmaz eşliğinde Gül-Der Kitap Kahve gezi ekibine, İskilip’e bağlı Ahlatcık ve Akpınar köyleri arasındaki yaklaşık 10 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü yaptırıldı.

Yürüyüşün ardından İskilip ilçe merkezinde bulunan tarihi kral mezarları, İskilipli Âlimler Müzesi ile Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun kızının kaldığı Çatalkara Konağı gezildi, yapılan ikramlarla da program sona erdi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
İskilip'te okullar yeni döneme hazır
İskilip'te okullar yeni döneme hazır
İskilip Belediye Başkanı Sülük, Etimesgut’taki festivale katıldı
İskilip Belediye Başkanı Sülük, Etimesgut’taki festivale katıldı
Yazmalı Konak Otel açıldı
Yazmalı Konak Otel açıldı
Jandarma ve AFAD yaşlı adam için seferber oldu
Jandarma ve AFAD yaşlı adam için seferber oldu
Armut ve çilek festivali yapılacak
Armut ve çilek festivali yapılacak
İşadamından çilek üreticilerine destek
İşadamından çilek üreticilerine destek

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim