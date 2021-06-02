İskilip’te dezenfekte çalışması hız kazandı

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonraki normalleşme sürecinde yurttaşların Covid-19 virüsünden etkilenmemesi için aralıksız sürdürdükleri dezenfekte çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Umuma açık alanlar olan parklar, kahveler, çocuk parkları, camiler ve otobüs durakları olmak üzere başlıca umuma açık alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Sülük, “Yalnız; ‘tedbir bizden takdir Allah’tan’ diyerek halkımızdan normalleşme sürecinde rehavete kapılmamalarını, temizlik ve hijyen kurallarına uymaya davet ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

