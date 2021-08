İskilip’te de kaygı var

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, Ezine Çayı yatağındaki yapılaşma ve yine çay yatağında sorumsuzca oluşturulan tomruk deposu nedeniyle yaşanan tarihi sel felaketi, vatandaşların cep telefonlarıyla yaptıkları çekimler sayesinde tüm Türkiye’nin gözleri önüne serildi. Ve tüm Türkiye dehşeti, acıyı yaşadı. Kastamonu’nun yanı sıra Bartın ve Sinop’ta da çok büyük can ve mal kayıpları verildi.

*** Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak aşırı yağış alan bölgelerde yapılaşma nedeniyle daralan dere yataklarının oluşturduğu büyük risk, pek çok il ve ilçenin ve daha küçük yerleşim biriminin gündemini işgal eder hale geldi. Bu konuda, kaygı duyulan yerleşim birimlerinden biri de, Çorum’un şehir dokusuyla ünlü tarihi ilçesi İskilip…

*** İskilip’in gün görmüş olgun insanları, 1951 yılında yaşanan sel felaketini hatırlatarak yeni kuşakları uyarıyorlar. Gazetemize iletilen bilgilere göre, Meydan Çayı ile Akçay’ın içinden geçtiği İskilip’te, 1951 yılında büyük bir sel felaketi yaşandı; 11 kişi hayatını kaybetti, 10 ev yıkıldı, 300’den fazla ev selden zarar gördü. Dolayısıyla, dengesiz şiddetli yağışların her an, her yerde görülebildiği şu günlerde, İskilip’in de risk altında olduğu belirtilerek, alınabilecek tüm önlemlerin felaket yaşanmadan alınması isteniyor.