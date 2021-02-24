İskilip’te CHP Kadın Kolları oluşturuldu

Yeni oluşturulan CHP İskilip Kadın Kolları, faaliyetlerine başladı.

İskilip İlçesinde düzenlenen “İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda kadın kollarının kurulduğu duyurularak, 8 kişilik yönetimin tanıtımı yapıldı.

Kadın Kolları Başkanlığına ise Hülya Var getirildi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, yeni oluşturulan kadın kollarına başarılar dileyerek, partinin iktidara yürümesi noktasında kadınların yapacağı çalışmaların büyük önem taşıdığını, parti olarak kadınların siyasette daha fazla temsil edilmesi için özel çaba gösterdiklerini söyledi.