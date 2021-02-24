İskilip’te CHP Kadın Kolları oluşturuldu
Cumhuriyet Halk Partisi, İskilip İlçesi’nde kadın kollarını oluşturdu.
İskilip 24.02.2021, 15:29
98
Yeni oluşturulan CHP İskilip Kadın Kolları, faaliyetlerine başladı.
İskilip İlçesinde düzenlenen “İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda kadın kollarının kurulduğu duyurularak, 8 kişilik yönetimin tanıtımı yapıldı.
Kadın Kolları Başkanlığına ise Hülya Var getirildi.
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, yeni oluşturulan kadın kollarına başarılar dileyerek, partinin iktidara yürümesi noktasında kadınların yapacağı çalışmaların büyük önem taşıdığını, parti olarak kadınların siyasette daha fazla temsil edilmesi için özel çaba gösterdiklerini söyledi.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
5°
parçalı bulutlu