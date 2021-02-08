İskilip’te CHP binasına saldırı

CHP’nin İskilip’teki parti binasına düzenlenen saldırıda binanın girişinin, kapısının ve ambleminin kırmızı boya ile boyandığı, etrafa çizgiler çizildiği görüldü.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindeki parti yöneticileri, İskilip’e giderek saldırıya uğrayan parti binasında incelemeler yaptı. İlçe Başkanı Yusuf Var’dan olay hakkında bilgi alan İl Başkanı Tahtasız, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek olay hakkında şikâyetçi oldu.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerinde yaptıkları inceleme ve etraftaki kamera kayıtlarından olayı gerçekleştiren şahsın kimliği tespit edildi.

Olayın, kendisini mehdi zanneden M.Ö. isimli bir şahıs tarafından yapıldığı, şahsın yakalanarak Emniyet’te ifadesinin alındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Boyalı saldırıyı gerçekleştiren M.Ö., isimli şüphelinin farklı suçlardan kaydının olduğu ortaya çıktı.

“BU TÜR OLAYLAR BİRLİKTELİĞİMİZE ZARAR VEREMEZ”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Bu saldırıyı kendisini mehdi zanneden ve daha önce de buna benzer suçlar işlediği belirlenen bir şahıs tarafından yapıldığı tespit edildi. Kişi hakkında gerekli suç duyurusunda bulunduk, olayın takipçisi olacağız” dedi.

Tahtasız, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bizler İskilip halkının sağduyusuna güveniyoruz. Bu olayı kesinlikle İskilip halkına maletmiyoruz. Bu tür olaylar İskilip halkı ile olan birlik ve beraberliğimize zarar veremeyecektir.

Olayı şiddetle kınıyoruz ve takipçisi olacağımızı buradan ilan ediyoruz. Öncelikle İskilip İlçe Başkanımıza ve teşkilatımıza geçmiş olsun diyoruz. Emniyet Müdürlüğü’ne de duyarlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Kim bu memlekete bir çivi çakar, fayda sağlarsa Allah ondan razı olsun. Kim bu memleketin birlikteliğine bir kurşun sıkarsa da Allah onun belasını versin.

Bu olaylar bizi kesinlikle yıldıramaz, yolumuzdan alı koyamaz. Bizler, Türkiye Cumhuriyetini kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına sonuna kadar bağlıyız.

Milli Mücadelenin kahramanlarından ve sembol isimlerinden Sütçü İmam’ın; ‘Her kim ki Kuvayi Milliye ve Mustafa Kemal aleyhine fetva verip düşmanlık yapar, bilin ki onların damarlarında kafir kanı akar’ sözünü buradan hatırlatıyoruz. Tüm halkımızı sağduyulu olmaya davet ediyoruz.

Birlikteliğimizin, kardeşliğimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz.”

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

CHP İskilip ilçe binasının girişinin kırmızı boya ile boyanmasıyla ilgili olarak M.Ö. isimli şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

Bir marketten 250 gram kırmızı yağlı boya aldığı belirlenen M.Ö’nün, 9 ayrı suç kaydının bulunduğu, yaralama- yalan tanıklık-yağma-6136 SKM muhalefet ve adli kontrol hükümlerine tabi olduğu ortaya çıktı.

(Haber Merkezi)