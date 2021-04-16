İskilip’te çalışmalar hızlandı

İskilip Belediyesi havaların ısınmasını fırsat bilerek çevre düzenleme çalışmalarına başladı.

İskilip’te havaların ısınmasıyla birlikte, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hız kazandı. Havaların soğumasıyla yarım kalan çalışmalar kaldığı yerden devam ederken, farklı noktalarda kilit taşı döşeme ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.



“ÇAMURA KİMSEYİ TERKEDEMEYİZ”

Alt yapı ve doğalgaz nedeniyle bozulan yolları, vatandaşları mağdur etmemek için bir an evvel bitirme uğraşına girdiklerini belirten Belediye Başkanı Ali Sülük, “Kısa sürede yarım kalan çalışmalarımızı tamamlayıp projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Havanın ısınmasını fırsata çevirerek çalışmalarımıza azami şekilde hız kazandırdık. Ekiplerimizle birlikte sizlerin refahı için durmaksızın çalışıyoruz. Kimseyi çamura terk edemeyeceğimiz gibi bu ilçede ki vatandaşlarımızın kaderi de çamura mahkûm olmayacak. Önce ilçem ve milletim diyerek ilk günkü gayretle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)