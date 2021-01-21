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İskilip’te buzlanmaya karşı çalışmalar devam ediyor

İskilip Belediyesi ekipleri, ilçe yollarında ve kaldırımlarında kar temizliği yapıyor.

İskilip 21.01.2021, 00:15
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İskilip’te buzlanmaya karşı çalışmalar devam ediyor

Başkan Ali Sülük’ün talimatıyla oluşturulan Karla Mücadele Timi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kar temizleme çalışmaları için yoğun mesai harcayan İskilip Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda buzlanmayı önleyici çalışmalar yapıyor. Bilhassa kaldırımları kardan arındıran ekipler, vatandaşların kayarak düşmemeleri için tedbirler alıyor.

“KARIN GÜZELLİĞİ KAZALARLA GÖLGELENMESİN İSTİYORUZ”

Belediye Başkanı Ali Sülük yaptığı açıklamada, “Gelmesini dört gözle beklediğimiz kar yağışı, hepimizin keyifle izlediği manzaralar oluşturdu. Kar keyfimiz tatsızlıklarla kaçmasın, karın güzelliği kazalarla gölgelenmesin diye, şehrimizin merkezinde ve kaldırımlarımızda, buzlanmayı önleme çalışmalarımız devam ediyor. Kar yağışının en güzel manzaraları oluşturduğu şirin ilçemizde yaşayan hemşerilerimizin, kar koşullarından etkilenmemeleri için, kar temizleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kış koşullarının zorluklarını ortadan kaldırmak için biz her zaman işimizin başındayız.” dedi. (Haber Merkezi)

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