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İskilip’te ‘ben yaptım sen yaptın’ tartışması

İskilip ilçesine bağlı Örenseki köyünün yol ıslah çalışması, AK Parti ve MHP tarafından paylaşılamadı.

İskilip’te ‘ben yaptım sen yaptın’ tartışması

İskilip ilçesine bağlı Örenseki köyünün yol ıslah çalışması, AK Parti ve MHP tarafından paylaşılamadı.

14 Kasım 2019 Perşembe 00:09
İskilip’te ‘ben yaptım sen yaptın’ tartışması

İl Özel İdare ekipleri bir süre önce Örenseki köyünde yol çalışması başlattı. Bunun üzerine MHP İl Genel Meclisi Üyesi Doğan Uçar basın açıklaması yaparak, “Gizli buzlanma ve yolun dar oluşu nedeniyle kazaların yaşandığı yolda çalışmalar başladı. Çalışmaların başlaması için İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürü Mehmet Çetinkaya ile görüştüm. Taleplerimizi değerlendiren ve ekipleri sevk eden Çetinkaya’nın şahsında İl Özel İdare Müdürlüğü ve emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

İskilip AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Yağlı ise karşı basın açıklaması yaptı. “Uçar’ın basına vermiş olduğu demeçte, lokal bir yol çalışmasını sadece kendi kişisel çabalarıyla yaptırdığı şeklinde yansıtması, Cumhur İttifakı’nın ruhuna aykırı bir davranıştır” diyen Yağlı, “Doğan Uçar’ın vermiş olduğu demeç, AK Parti İl Genel Meclisi üyeleri olarak bizleri üzmüştür. Doğan Uçar, şube müdürüyle görüştüğünü ve greyderin geldiğini söylerken, bizlerin görüştüğü şube müdürünün de amiri olan genel sekretere ilettiğimiz talebimizi ya unutmuş ya da siyasi bir rant kapma telaşesiyle böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duymuştur” eleştirisinde bulundu.

(Elvan Yılmaz)

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