İskilip’te aşure ikramı

İskilip Belediyesi Cuma namazı çıkışı Çarşı Camii önünde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Her yıl Muharrem ayı nedeniyle ile yapılan aşure ikramı, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Konu ile ilgili bir açıklama yayınlayan Belediye Başkanı Ali Sülük, Muharrem ayını tebrik ederek; ”Muharrem ayı münasebetiyle Cuma namazı çıkışı vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunduk. Bu vesile ile müslüman aleminin mübarek Muharrem ayını kutlar, yapılan ibadetlerin kabul olmasını yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

