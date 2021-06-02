İskilip’te asfalt tamirat çalışmaları devam ediyor

İskilip Belediyesi sınırları içerisindeki asfalt kaplamalarında meydana gelen hasarları tamir çalışmalarına kış sezonu boyunca da hava şartlarının elverdiği ölçüde devam eden İskilip Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, havaların düzelmesi ile çalışmalarını hızlandırdı.

İskilip Belediyesi Başkanı Ali Sülük, “Asfalt kaplamalarında meydana gelen hasarların en kısa sürede tamir edileceğini” ifade ederek baharın ilk günlerinde hızlı bir şekilde bu problemi gidermeye yoğunlaştıklarını belirtti.

Başkan Ali Sülük yaptığı açıklamada “Yağış ve soğuk hava asfaltımızı yer yer deforme ettiğinden ve ayrıca elektrik ve telefon hatları için kazılan asfaltlarımızın tamiratlarını, kent içi trafiğimizi aksatacak bir boyuta ulaşmadan, Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar ile tamiratlarını yapmaya çalışıyoruz. Sizler için çalışıyor ve üretiyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

