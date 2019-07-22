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İskilip’te artık çöpü belediye toplayacak

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, çöp toplama işinin tamamen belediyenin kendi bünyesinde yapılacağını açıkladı.

İskilip’te artık çöpü belediye toplayacak

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, çöp toplama işinin tamamen belediyenin kendi bünyesinde yapılacağını açıkladı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 21:20
İskilip’te artık çöpü belediye toplayacak

Belediye Başkanı Sülük, çöp toplama ihalesinin bitimine yaklaşık 1 ay kaldığını belirterek ihalenin yenilenmeyeceğini ve aylık 220 bin TL’lik bir rakamın Belediye’de kalacağını bildirdi.

Konu ile ilgili yaptığı açıklamada aylık 220 bin lira gibi bir rakamın Belediye kendi bünyesine kalacağını hesapladıklarını belirten Belediye Başkanı Ali Sülük, çöp toplama işinde işçilerin maaşlarının zaten kendilerinin ödediğine dikkat çekti. Başkan Sülük, “İlçenin çöpünü kendimiz toplayacağız. 250 bin lira civarında çöp şirketine aylık para ödüyoruz. Bizim hesaplamalarımıza göre çöp şirketinin aylık akaryakıt gideri 32 bin lira. İşçiler belediye bünyesinde çalışıyor. Biz yaklaşık 220 bin lira aylık araç kirası ödüyoruz. Ben bunu sıkıştırmalı kamyonla toplamak yerine işçilerimle, traktörle gerekirse elimle toplarım ama belediyenin 220 bin lirasını kimseye vermem. Gerekirse 10 kişiye daha ekmek verir ve 220 bin lirayı çarçur ettirmem. İhalenin bitmesine yaklaşık 1 ay kaldı. Biz bu konuda çalışmalarımızı da başlattık” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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