İskilip’te Alp bebek kermesi

Çiftin yakın arkadaşları Valilik onayından sonra başlattıkları kampanya ile toplanılacak miktara destek olmak için Çorum merkez ve ilçelerinde kermes düzenliyorlar. Ramazan Bayramı’nın ikinci günü (bugün) ise İskilip’te İş Bankası yanında bulunan otoparkta hayır kermesi kurulacak.

Alp Keskin’e yardım için kampanyaya katılan gönüllüler; “Öncelikle bizlere destek olan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve ilçe halkına çok teşekkür ederiz. Alp Bebeğimiz için Bayramın ikinci günü düzenleyeceğimiz Hayır Kermesine tüm hayırseverleri davet ediyoruz. Alp’e yapacağınız destekle yaşama tutunacak” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

