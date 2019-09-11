İskilip’te Akşemseddin Anadolu Lisesi yeni döneme hazır

İskilip’te bulunan Akşemseddin Anadolu Lisesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılında bir araya gelerek okul açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İlçe Garnizon Komutanı Fatih Cura, İlçe Belediye Başkan Vekili Mehmet Sözer, İlçe Jandarma Komutanı Ziya Balcıoğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Muhammet Semih Çolak, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Mustafa Lek, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkan Yardımcıları Mehmet Kestek, Selim İstanbulluoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, daire amirleri ve okul müdürleri katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Okul Müdürü Mutlu Sadık Fidan açılış konuşmasını yaparak verimli bir eğitim-öğretim yılı geçirilmesi temennisinde bulundu. Biyoloji öğretmeni Mehmet Kalaycı'nın konuşmasının ardından okul birincisi Ezgi Nur Yalçın'a söz verildi. Konuşmasını yapan Ezgi Nur Yalçın, mezuniyet kütüğüne birincilik nişanını taktı.

Açılış törenine katılan Çorum Milletvekili Erol Kavuncu eğitim öğretim hayatının bir kısmını bu okulda geçirdiğini ifade ederek öğrencilere yönelik motive edici konuşmasını yaptı. Okul birincisi Ezgi Nur Yalçın'a ödülünü verdi. 1968 yılından itibaren sadece okul birincilerine verilen Osman Çağıl Ödülü'nde değişikliğe gidildi. Bu sene ve bundan sonraki yıllarda dereceye giren ilk üç öğrenciye ödül verilmesi protokol gereğince kararlaştırıldı. Okul birincisi Ezgi Nur Yalçın 12 bin liralık ödülünü Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'dan, okul ikincisi Sibel Açıkgöz 8 bin liralık ödülünü İlçe Garnizon Komutanı Fatih Cura'dan ve okul üçüncüsü Nurgül Daşcı 6 bin liralık ödülünü Belediye Başkan Vekili Mehmet Sözer'den aldı.

Akşemseddin Anadolu Lisesi açılış programı iyi dilek ve temennilerle sona erdirildi. (Haber Merkezi)