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İskilip’te AK Partililer tarafsız başkan istiyor

Adalet ve Kalkınma Partisi’nde kongre süreci belirlenen takvim doğrultusunda işliyor.

İskilip’te AK Partililer tarafsız başkan istiyor

Adalet ve Kalkınma Partisi’nde kongre süreci belirlenen takvim doğrultusunda işliyor.

06 Kasım 2019 Çarşamba 00:12
İskilip’te AK Partililer tarafsız başkan istiyor

Üye tespitlerinin ardından gözler mahalle ve köy delegelerine çevrilirken, yaklaşan ilçe kongrelerinin heyecanı da şimdiden kendini hissettiriyor. Kongre sürecinin hararetli geçmesi beklenen seçim bölgelerinden biri olan İskilip’te de ilçe başkanı Mustafa Lek’in yeni dönemde devam etmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ala ilçede nasıl bir ilçe başkanının seçileceği noktasında çeşitli spekülasyonlar yapılıyor.

Geçtiğimiz Mart ayındaki seçimlerden önce dönemin belediye başkanı ile ilçe başkanı arasında yaşanan sıkıntıların seçim sonuçlarına da yansıdığı düşüncesine sahip olan partililer, yüzde 80 olan oy oranının seçimlerde yüzde 45’lere düşmesinden de bu çekişme ve sıkıntıdan kaynaklandığını düşünüyor.

Bunun yanısıra hem eski Belediye Başkanı Recep Çatma ve ekibinin, hem de mevcut ilçe başkanının yönetim tarzı ve davranışlarının da ilçe halkı tarafından benimsenmediği düşüncesindeki partililer, iki grup arasında şimdi de yeni ilçe başkanlığı ve yönetimi konusunda çekişmeden rahatsızlık duyduklarını belirtiyorlar.

Yeni başkanın her iki taraftan birinin olması halinde diğer tarafı küstüreceği ve parti içinde çekişmenin devam edeceğini belirten bazı partililer, bu çekişmenin İskilip’e büyük zarar verdiğini ifade ederken, parti genel merkezi, milletvekilleri ve il başkanlığının karar verirken bu noktaları dikkate almasını istediler.

İskilip’te yeni ilçe başkanının ne Recep Çatma, ne de Mustafa Lek’e yakın bir ismin olmasını istemediklerini söyleyen partililer, yeni başkanın tarafsız ve her iki tarafın da kabul edeceği toparlayıcı biri olması gerektiği vurguladılar.

(Haber Merkezi)

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