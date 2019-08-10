İskilip’te Ahilik duasına davet

Ahilerin bolluk, bereket ve bol kazanç için yıllardır yapılan ahilik duası bu senede İskilip Ulucami önünde yapılacak. Yapılacak olan Ahilik Duası için Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmet Uslu vatandaşa katılım sağlaması için davette bulundu.

Uslu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Esnaf ve Sanatkârlarımız ile Hemşerilerimizi bugün saat 09.00’da İskilip Ulucami önünde geleneksel Arefe Duasına davet ediyorum. Bu vesile ile bütün tüm esnaf sanatkarımıza bereketli işler dileyerek Kurban Bayramını kutluyorum” dedi.

(Haber Merkezi)