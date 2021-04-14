İskilip’te ağaçlandırma ve peyzaj çalışmasına devam 

İskilip’in çeşitli bölgelerinde ağaçlandırma ve peyzaj çalışması devam ediyor.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri tarafından başlatılan peyzaj ve ağaçlandırma çalışması, zeminin düzeltilmesinin ardından dikim işlemleri ile devam ediyor. İlçe girişi ve muhtelif alanlara, limon çamı, ladin fidanı, mazı çamı, sarı smargat, selvi, süs eriği ve diş budak dikildi. Yapılan peyzaj çalışmasıyla; üç bin süs bitki fidanı ve 500 boylu ağacın dikilmesiyle ilçe yeşil bir görünüme sahip oldu.

Başkan Ali Sülük yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın özlemini çektiği Yeşil İskilip’in yeşillendirilmesi için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Mesleğimiz itibariyle; ilçemize yakışacak en güzel süs bitkilerini ve ağaçlarımızı seçmeye gayret ederken, onların dikimlerinde de gerekli hassasiyeti göstermeye çalışıyoruz. İlçemizin yeşil kalabilmesi ve yeşili ile anılabilmesi için sizlerden ricam olacak. Yeşili koruyalım ve onlara zarar vermeyelim, zarar verenleri de uyaralım” dedi.

(Haber Merkezi)