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İskilip’te 24 saat mesai

İskilip Belediyesi son günlerde havaların kar yağışlı geçmesi üzerine tedbirlerini aldı. Kar yağışı, soğuk hava ile bundan kaynaklı buzlanmaya karşı Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 24 saat esasına göre tuzlama ve kumlama çalışmalarına başladı. İlçede öncelikle Hastane yolu, Çorum Caddesi gibi ana arterlerde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler gün içerisinde de diğer mahallelere girdi. Ekipler vatandaştan gelen talep ve önerileri de kısa sürede değerlendirerek ulaşımdaki aksaklıkları gidermeye gayret gösterdi. (Volkan SINAYUÇ)

İskilip’te 24 saat mesai

İskilip Belediyesi son günlerde havaların kar yağışlı geçmesi üzerine tedbirlerini aldı. Kar yağışı, soğuk hava ile bundan kaynaklı buzlanmaya karşı Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 24 saat esasına göre tuzlama ve kumlama çalışmalarına başladı. İlçede öncelikle Hastane yolu, Çorum Caddesi gibi ana arterlerde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler gün içerisinde de diğer mahallelere girdi. Ekipler vatandaştan gelen talep ve önerileri de kısa sürede değerlendirerek ulaşımdaki aksaklıkları gidermeye gayret gösterdi. (Volkan SINAYUÇ)

12 Şubat 2020 Çarşamba 19:39
İskilip’te 24 saat mesai
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