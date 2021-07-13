İskilip’te 2020-2021 eğitim öğretim yılı değerlendirildi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya Şube Müdürleri Eren Davul, Mehmet Fidan, okul öncesi, temel eğitim, ortaöğretim okul müdürleri ile kurum müdürleri katıldı

İskilip Öğretmenevi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantı İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.

2020-2021 eğitim öğretim yılının değerlendirildiği toplantıda, “yaz dönemi telefi eğitimi, destekleme ve yetiştirme kursları, LGS, ÖSS ve MSÜ sınavları, bursluluk sınavı, taşımalı eğitim, yılsonu işlemleri, okulların mevcut ihtiyaçları, yaz dönemi onarımlar, doğalgaz dönüşümleri, onarım talepleri ile ilgili iş ve işlemler” gibi maddeler üzerine görüşüldü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılının çoğunun uzaktan eğitim ile geçtiğini belirterek, “Öğretmenlerimiz fedakarca görev yaptılar, öğrencilerimiz okullarından uzakta, öğretmenlerinden ayrı eğitim öğretimlerine ara vermeden devam ettiler. Uzaktan olmasına rağmen okumaya geçen yavrularımız, LGS sınavında geçen sene Türkiye birinciliği elde eden ilçemiz bu sene de 0,4'lük yüzdelik dilim ile bu başarının tesadüf olmadığını göstermiştir. Emek veren tüm öğretmen ve idarecilerimize gönül dolusu teşekkürler ediyorum. İlçemizde yaz içerisinde onarım yada yık-yap ile ilgili planlamaların düşünüldüğü ancak kesinleşen bir kararın ortaya çıkmadığı için herkesin tedbirli olması, düşüncelerine hakim olması ve niyet okuyuculuğu yaparak toplum üzerinde aksi bir etki oluşturacak söylemlerden kaçınılması gerekir” dedi. (Haber Merkezi)

