İskilip’te “19 Mayıs” coşkusu

İskilip Hükümet Konağı önünde ki törene İlçe Kaymakamı Muharrem Eligül, Garnizon Komutanı Per Asteğmen Erkan Karavelioglu, Belediye Başkan Vekili Hatun Çam, İlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Hakan Güven, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, esnaf odası başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Atçıoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törende ilçede dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyeleri verildi.



(Haber Merkezi)