İskilip’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları

İskiliplerin 15 Temmuz ruhuyla ilk gün gibi yine tek yürek olduğu program Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı. Programda bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Hatun Çürük, 15 Temmuz Türk milletinin kanıyla yazdığı bir destan olduğunu belirterek “15 Temmuz milletin iradesinin karşısında hiçbir gücün duramayacağının göstergesi ikinci bir Çanakkale’dir. Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz’da bütün dünyaya göstermişir. 15 Temmuz’da milli iradeyi hiçe sayanlar bir şeyi hesaba katmadılar. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” dedi.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı da, Cumhuriyetin temellerinin çok sağlam atıldığını belirterek, hiçbir güç ve kuvvet ile devletin Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığına el uzatamayacağını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarifinin aziz Türk milleti olduğunu anlatan Kubalı “Türk milleti birlik ve bütünlük içerisinde devletine her zaman sahip çıkmayı bilmiştir. Biz bu nedenle dünyanın en demokratik devletiyiz. Türkiye Cumhuriyeti Türk milletinin devletidir. Her zaman bu vatanın bağımsızlığa, bu devletin egemenliğine karşı olan güçler olmuştur. Ancak bu emperyalizmin uşakları hiçbir zaman başarıya ulaşamamıştır. Başarıya ulaşmaları da mümkün değildir” şeklinde konuştu.

'Ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz bu vatan topraklarında ne yazık ki emperyalizmin uşağı olmuş vatan hainleri darbe girişimine katılmışlardır' diyen Kubalı “Hayretler içerisinde kalmıştım. Hainler devlete öyle bir sızmışlardı ki şaşkınlık içerisinde kaldık. Fakat Türk milleti meydanlara çıktı ve bu hainlerin üzerinden silindir gibi geçti. Bütün dünyaya dedi ki Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti egemendir, bağımsızdır. Kimse bizim bağımsızlığımıza gölge düşüremez. Türk milleti bir ve beraber olduğu müddetçe yenemeyeceği hiçbir güç baş edemeyeceği hiçbir zorluk yoktur” ifadelerini kullandı.