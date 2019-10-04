İskilipli suyu %30 indirimli kullanacak

Toplantı sonunda Başkan Ali Sülük gündem dışı söz alarak seçim dönemi vaatleri arasında olan su faturalarında yüzde 30 indirim önerisini meclis üyelerinin onayına sunarak, Kasım ayından itibaren su da %30 indirim kararını aldırdı. Başkan Ali Sülük bu tarihi kararı Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyururken Başkan Ali Sülük açıklamasında "Seçim döneminde vaat ettiğimiz, suda yüzde 30 indirim sözümüzü tutarak, meclis toplantısında kararını aldık. Gelecek aydan itibaren ev ve iş yerleri de dahil olmak üzere su da yüzde 30 indirim hemşerilerimizin faturalarına yansıyacaktır. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

(Haber Merkezi)