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İskilipli muhtarlardan işbirliği ziyareti

İskilip’in 64 köy ve 14 mahalle muhtarı bir araya gelerek Kaymakam Muharrem Eligül’ü ziyaret etti.

İskilipli muhtarlardan işbirliği ziyareti

İskilip’in 64 köy ve 14 mahalle muhtarı bir araya gelerek Kaymakam Muharrem Eligül’ü ziyaret etti.

02 Şubat 2020 Pazar 19:25
İskilipli muhtarlardan işbirliği ziyareti

Ziyarette konuşan muhtarlar İskilip’te başta kaymakamlık olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde olacaklarını, İskilip olarak büyük bir aile olduklarını dile getirdi.

Kaymakam Muharrem Eligül’de ziyaret nedeniyle muhtarlara teşekkür ederek “Muhtarlık toplumumuz için çok önemli bir gelenek olup, aynı zamanda vatandaşımızın devlete açılan ilk kapısıdır, gerek ilçe merkezimizde gerekse köylerimizde birlik ve beraberliğin sağlanmasında muhtarlarımızın çok önemli bir rolü vardır” dedi.(Haber Merkezi)

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