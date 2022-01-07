İskilipli genç anne hayata tutunamadı
Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Aysun Güler, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.
İskilip 07.01.2022, 21:40
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Bir süredir yoğun bakımda bulunan Aysun Güler, geçirdiği beyin kanaması sonucu doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
İsmail Güler'in eşi Aysun Güler’in cenazesi Cuma namazına müteakip İskilip Çarşı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Hacıkarani Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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