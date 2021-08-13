İskilipli Erdoğan Berker ve Yılmaz Yüksel’e saygı

İskilipli ünlü bestekârlar; 1997 yılında 65 yaşında kaybettiğimiz Erdoğan Berker ile geçen Pazar günü 84 yaşında kaybettiğimiz Yılmaz Yüksel, İskilip’te düzenlenecek bir programla anılacak.

Bolu Çorumlular Derneği Kurucu Başkanı Fikret Kısar, iki ünlü bestekârla ilgili konferansın, damadı İskilipli olan ve her iki bestekârı yakından tanıyan akademisyen- müzik eğitimcisi Dr.Öğr.Ü. İsmail Hakkı Akyoloğlu tarafından verileceğini bildirdi.

Fikret Kısar, Eylül ayı içinde düzenlenecek konferansta, Berker ve Yüksel’in bütün yönleriyle tanıtılacaklarını belirterek, 1980’li yıllarda ödüle doymayan Erdoğan Berker’in “Bir İlkbahar Sabahı”, “Şarkılardan Fal Tuttum” gibi ünlü şarkıların bestecisi olduğunu ve TRT repertuarında 90 eserinin bulunduğunu söyledi.

Kısar’ın verdiği bilgiye göre, bir hafta önce kaybettiğimiz Yılmaz Yüksel’in ise “Çekemezler Sevgimizi”, “Gönlüme Gir Doğ Güneşim” gibi çok sevilen 116 bestesinden 70’i TRT repertuarına alınmış bulunuyor. (Haber Merkezi)

