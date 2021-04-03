“İskilip’in gelişmesi için gereken adımlar atılıyor”

Beraberinde Ak Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İskilip Belediyesi Başkanı Ali Sülük, Ak Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammet Fatih Temur ile birlikte İskilip’te çalışmalarda bulunan Kaya, yaptığı açıklamada İskilip’in büyümesi için TOKİ ve Çorum-İskilip Yolu’nun yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.



İskilip Yolu’nun belirli bir aşamaya geldiğini, 2022’nin başında yolun tamamen açılmış olacağını belirten Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Çorum tarafında yaklaşık 8 km’lik asfaltı bitirdik şuan görünmüyor ama güzel bir asfalt oldu. Yolun kalan kısmı da hızlı bir şekilde devam ediyor 15 güne kadar çalışmalar daha da hızlanarak devam edecek. İskilip’teki önemli ihtiyaçlardan birisi sulama bu sulamayla ilgili bu sulamada Derekargın’ın sulama imalatlarını bu sene bitireceğiz ve devamında Kayaağzı, Yukarıörenseki ve Şeyh Köyü Barajları ile ilgili planlama çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah onları da 2022 ya da 2023 programlarına aldırıp buraların sulama çalışmalarını da halletmiş olacağız” dedi.



Bununla birlikte Evlik Köyü’nde Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemsettin’in kaldığı cami ve medresenin restorasyonun da yaptırılacağını vurgulayan Oğuzhan Kaya, oraya da dinlenme alanları abdest alma yerleri yaptırıp güzel bir proje ile yenileme yapılacağını bildirdi.

İskilip’in büyük beklentilerinden birisinin de Tosya Yolu olduğunu, bu yolu da Cumhurbaşkanlığı yatırım programına aldırdıklarını söyleyen Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Ancak yolun 40 kilometresi bizim tarafımızda kalanı Tosya tarafında. İki il arasında koordinasyon çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 1.5 katrilyonluk bir yatırım. Hayalimiz olan bu yatırımı da inşallah Cumhur İttifakı olarak biz yapacağız” ifadelerini kullandı.

İskilip’in beklentilerinden birisinin de yüksekokul olduğunu vurgulayan Kaya, “Bu konuda Üniversite Rektörü ve Üniversite Senatosu ile İl Başkanımız ve Milletvekillerimiz ile çalışarak adımlarımızı attık. Mevcut binanın projelerini yüksekokul şekline dönüştürdük, inşallah 20 trilyonun üzerinde bir para ile bu sene ihale edip inşaatına başlayacağız” dedi.

Kaya, daha sonra Ak Parti İlçe Başkanlığı’nda İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile beraber İskilip Teşkilatı ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

(Haber Merkezi)