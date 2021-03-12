İskilip’e müfettiş geldi

İskilipliyiz.com’un haberine göre, İskilip Belediye Meclisi’nde bazı MHP ve AK Partili üyeler, belediyenin bazı birimlerinde usulsüzlük iddiasıyla inceleme yapılması talebinde bulundu. Gelişmeler üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından söz konusu iddiaların araştırılması için Mülkiye Müfettişi gönderildi. Müfettişlerin yapacağı incelemelerinden ardından İskilip Belediyesi yetkilileri hakkındaki iddialarla ilgili soruşturma açılıp açılmayacağı netleşecek.

Öte yandan İskilip MHP İlçe Başkanı Ali Alıcı ve parti yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Ali Sülük´ü ziyaret etti. MHP ilçe Başkanı Alıcı, ziyarette yaptığı açıklamada; “Halkımızın takdiri ile göreve gelmiş, bu zamana kadar hizmet etmek ve halkının güvenini boşa çıkarmamak için çaba sarf eden Sayın Belediye Başkanımıza, çalışmalarında başarılı işlere imza atacağına inanıyor ve güveniyoruz. Ayrıca MHP İskilip İlçe Yönetimi olarak her zaman Belediye Başkanımız Ali Sülük Bey’in arkasında bir kale gibi sapasağlam durmaya devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin kalesidir” görüşüne yer verdi.

MHP heyetine ziyareti için teşekkür eden Belediye Başkanı Sülük de halkın güvenini bir an bile süistimal etmeden hizmet ettiklerini vurgulayarak “Bizim birliğimizi ve dirliğimizi kimse bozamaz ve buna kimsenin de gücü yetmez” dedi.

(Haber Merkezi)

