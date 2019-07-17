İskilip’e kardeş şehir

Başkan Ali Sülük yaptığı açıklamada; Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası ve Bükreş Belediye Başkanını ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirdiklerini, Belediye Başkanını yapacakları festivale davet ettiğini ve kendisinden Türkçe olarak “Vallahi geleceğim” cevabını almaktan memnun olduğunu söyledi. Başkan Ali Sülük, “Ziyaretlerimiz esnasında şahsıma eşlik eden hemşehrimiz Ömer Gökmen’e, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay’a teşekkür ederim. Ayrıca şahsımı ve heyetimizi ilgi ile karşılayıp, ilçemize muhabbet duyan Bükreş Belediye Başkanı Aurelian Badulescu’ya şükranlarımı sunarım” dedi.

(Haber Merkezi)