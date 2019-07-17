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İskilip’e kardeş şehir

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İskilip İle Romanya’nın Roşiori De Vede kentini kardeş şehir ilan etme çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

İskilip’e kardeş şehir

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İskilip İle Romanya’nın Roşiori De Vede kentini kardeş şehir ilan etme çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 23:22
İskilip’e kardeş şehir

Başkan Ali Sülük yaptığı açıklamada; Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası ve Bükreş Belediye Başkanını ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirdiklerini, Belediye Başkanını yapacakları festivale davet ettiğini ve kendisinden Türkçe olarak “Vallahi geleceğim” cevabını almaktan memnun olduğunu söyledi. Başkan Ali Sülük, “Ziyaretlerimiz esnasında şahsıma eşlik eden hemşehrimiz Ömer Gökmen’e, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay’a teşekkür ederim. Ayrıca şahsımı ve heyetimizi ilgi ile karşılayıp, ilçemize muhabbet duyan Bükreş Belediye Başkanı Aurelian Badulescu’ya şükranlarımı sunarım” dedi.

(Haber Merkezi)

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