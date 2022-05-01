İskilip’e bayram müjdesi

İskilip Belediye Başkanı Sülük, “Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Agah Karapıçak Bey’in organizesi ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ile yaptığımız birebir görüşme sonrasında; Kapalı Spor Salonu, Güreş Eğitim Merkezi ve Yüzme Havuzunun sözlerini aldık. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sülük, ilçeye kazandırılacak olan yatırımlara olumlu cevap veren; Bakan Mehmet Kasapoğlu’na, ilimize ve ilçeye yatırım konusunda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Oğuzhan Kaya, MHP İl Başkanım Agah Karapıcak ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı’ya da teşekkür etti.



(Haber Merkezi)

