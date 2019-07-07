İskilipçi çiftçilere siyez tohumu dağıtıldı

Kayseri Gültepe kazısında elde edilen tohumların ellerine ulaştığını dile getiren Kaymakam Beyazıt Bestami Alkan, ilçedeki çiftçilere 500’er gramlık paketler halinde tohumların dağıtılacağını söyledi.
Öztürk siyez buğdayının rekoltesinin yüksek olduğunu dile getiren Kaymakam Alkan, “Saman verimi de yüksek. Ekim zamanı çiftçiler tohumları ekecekler. Öztürk buğdayı ilçemize bolluk bereket getireceğini umut ediyorum” dedi.
07 Temmuz 2019 Pazar 01:18
Kayseri Gültepe kazısında elde edilen tohumların ellerine ulaştığını dile getiren Kaymakam Beyazıt Bestami Alkan, ilçedeki çiftçilere 500’er gramlık paketler halinde tohumların dağıtılacağını söyledi.