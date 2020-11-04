İskilip yolunda hummalı çalışma

Vali Mustafa Çiftçi, Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Karayolları Bölge Müdürü Rifat Silov ile birlikte İskilip yolunda incelemelerde bulundular.

2012 yılında başlanan ancak müteahhit firmalardan kaynaklı sorunlar nedeniyle bir türlü bitirilemeyen İskilip yolunda hummalı bir şekilde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen heyet yol yapımını üstlenen Gala Altyapı San. ve Tic. A.Ş. yöneticilerinden bilgiler aldılar.

Müteahhit firma yöneticileri, Çorum'u İskilip, Bayat, Uğurludağ ilçelerine bağlayan yolun önemli bölümünde çalışmaların tamamlandığını söylediler. Bu ayın sonuna kadar da Haramidere’ye kadar bölümde çalışmaların bitirileceğini söyleyen müteahhit firma yöneticileri, 2021 yılında da Haramidere ile İskilip arasına ağırlık vereceklerini kaydettiler.

Heyet adına açıklama yapan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise, kendilerini çok yoran İskilip yolunda müteahhit kaynaklı sorunların yaşandığını hatırlatarak, son olarak işi üstlenen Gala Altyapı San. ve Tic. A.Ş. firmasından ise memnun olduklarını dile getirdi.

2021 yılı sonuna kadar da yolun tamamının bitirilerek bölge halkının hizmetine açılacağını söyleyen Ceylan, İskilip başta olmak üzere diğer ilçe ve köylere ulaşımın da oldukça rahat ve konforlu bir şekilde sağlanacağını vurguladı. (Haber Merkezi)