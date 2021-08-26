İskilip Yerliköy’de karantina uzatıldı

Çorum’da koronavirüs tedbirleri kapsamında Kovid 19 vaka sayısının fazla olması nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca İskilip’e bağlı Yerliköy’de başlayan karantina süresi 10 gün uzatıldı.

İskilip’e bağlı Yerliköy’de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle alınan karantina kararı vakaların devam etmesi ve iki kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle süre uzatıldı.

İzolasyon tedbirleri kapsamında 16 Ağustos 2021 tarihinde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi karanı ile 10 gün süreyle karantinaya alınan İskilip Yerliköy’de vakaların görülmeye devam etmesi üzerine karantina kararını 25 Ağustos 2021 Çarşamba gününden itibaren 10 gün süreyle uzattı.

(Haber Merkezi)

