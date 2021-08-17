İskilip Yerliköy karantinada

Yeni tip koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında ilimizde bir köy daha karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Yerliköy, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındı.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada İskilip'e bağlı Yerliköy'ün 10 gün süre ile karantinaya alındığı ifade edildi.

Vaka sayılarının artması onucu İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi tarafından alınan kararda karantina sürecinin 19 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 16 itibariyle başladığı ve 10 gün süreceği duyuruldu.

