“İskilip TOKİ’ye kavuşacak”

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum’un TOKİ konutları olmayan tek ilçesi durumundaki İskilip’e yer belirlenmesi halinde istedikleri sayıda TOKİ konutu kazandıracaklarını söyledi.

İlçe ziyaretleri kapsamında İskilip’e giden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, ilk olarak parti binasında teşkilat mensuplarıyla buluştu. İlçe Başkanı Yusuf Kaya ve partililer tarafından karşılanan Ceylan, İskilip’e yapılan yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

İskilip-Çorum yolu ile ilgili son durum hakkında açıklama yapan Ceylan, İskilip-Çankırı yolunun da kısa sürece trafiğe açılacağını vurguladı. Yüzyılın yatırımı olarak nitelendirdiği doğalgazın İskilip’e kazandırıldığını hatırlatan Ceylan, “Çorum doğalgaza geçen ilk illerden biriydi, İskilip’te Çorum’da ilk kavuşan ilçelerden biri. Doğalgaz yüzyılın yatırımı o ilçenin refah seviyesinin ve yaşam kalitesinin yükselmesini sağlayan en önemli gereçlerden biri. Özellikle de hanım kardeşlerimiz doğalgazın konforunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorlar” şeklinde konuştu.

Hastane inşaatında da yüklenici firmalardan kaynaklanan sorunlar yaşadıklarını hatırlatan Ceylan, meydanda verdikleri sözü tuttuklarını ve şu anda İskilip Devlet Hastanesi’nde son atamalarda kardiyoloji ve göz doktorunun kazandırılmasıyla birlikte doktor açığı bulunmadığını söyledi.

Derekargın Sulama Göleti hakkında bilgileri paylaşan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, sulamaya ayrı önem verdikleri söyledi. Tımarlı projesinde çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Ceylan, “İskilip’i köyleri ile birlikte ele aldığımızda şu ana kadar İskilip, Uğurludağ ve Bayat üçgeninde 36 bin dekar araziyi suyla buluşturduk. Kanal yapım çalışmaları yakın takibimizde olup çalışmalar hızla devam etmektedir. Önümüzdeki Ekim ayında 35 bin dönüm araziyi daha suyla buluşturacağız ” dedi.

Verdikleri sözleri birbir yerine getirdiklerinin altını çizen Ceylan, “Gençlik Merkezini, Spor Salonunu, Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu yapıyoruz. Bunların hepsi aynı kompleks içinde olacak. İlaveten semt halı sahalarını da kazandıracağız” diye konuştu.

İskilip Meslek Yüksekokulu konusunda da açıklamalarda bulunan Milletvekili Ceylan “Biz başladığımız her işi bitiriyoruz. Yüksekokulun tamamlanması için her hangi bir problemimiz yok. Bu konuda Rektörlük ile de mutabıkız. İnşallah kısa sürede Meslek Yüksekokulumuzu da bitireceğiz. İlaveten okulu tamamlarken konforlu bir öğrenci yurdunu da inşa edeceğiz. O da bizim sözümüz olsun” açıklamasında bulundu.

İskilip’in Çorum’da TOKİ’si olmayan tek ilçe olduğunu dile getiren Milletvekili Ceylan, daha önce iki kez talep toplamaya çıkılmasına rağmen ilçe halkından gerekli talep gelmediği için TOKİ konutlarının yapılamadığını hatırlattı.

Bu kez İskilip Belediyesi ile çok titiz çalıştıklarını ifade eden Ceylan, “Diğer ilçelerde olduğu gibi TOKİ’yi İskilip’e de kazandıracağız. Yerleri belirliyoruz. İşlemler tamamlandıktan sonra TOKİ’yi yapacağız. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile mutabıkız. Belediye ve İskilip halkı ortak yer belirleyecek ve gecikmeden inşaata başlayacağız. İskilip’te TOKİ kanalıyla ev sahibi olmak istiyorum diyen herkese ev yaptırmak benim boynumun borcudur ve taahhüdümdür. TOKİ için verilen her yere konut yapmaya hazırım” dedi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ü ziyareti sırasında da gündeme gelen TOKİ konusuna bir kez daha değinen Ceylan, “Yer konusunda birkaç alternatifimiz var. Onunla ilgili Belediye Başkanımız çalışıyor. Belediyemiz ne kadar yer gösterirse İskilipli hemşerilerimiz ne kadar konut istiyorlarsa o kadar konut yapmaya hazırız” sözünü verdi.

Başka Sülük de, “Hemşerilerimiz elimizde bulunan tüm arazilerden nereyi uygun görürlerse tahsis etmeye hazırız. Tünel bölgesindeki belediye arazisinin 4 ayrı parseli var. Burada büyük olanı TOKİ’ye diğerlerini de Gençlik Merkezi, Yüzme havuzu, Spor Salonu gibi tesislere tahsis ettik” açıklamasında bulundu. (Haber Merkezi)