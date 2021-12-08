İskilip TES’de bayrak değişimi

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Eğitim-Sen’in İskilip İlçe Temsilciliği’nde görev değişimi yaşandı.

Türk Eğitim-Sen İskilip İlçe Temsilcisi olarak yıllardır görevini onurlu bir şekilde temsil eden ve duruşundan zerre taviz vermeyen Sait Çakır’ın görevine önceki gün Orhan Sağır’a devrettiği belirtildi.

Türk Eğitim-Sen İl Başkanı Selim Aydın, emeklerinden dolayı Sait Çakır’a teşekkür ederek yeni İlçe Temsilcisi Orhan Sağır ve yönetimine de teşekkür ederek başarı diledi.

(Ömür SOYTEMİZ)

