İskilip TES’de bayrak değişimi
İskilip 08.12.2021, 19:31
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Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Eğitim-Sen’in İskilip İlçe Temsilciliği’nde görev değişimi yaşandı.
Türk Eğitim-Sen İskilip İlçe Temsilcisi olarak yıllardır görevini onurlu bir şekilde temsil eden ve duruşundan zerre taviz vermeyen Sait Çakır’ın görevine önceki gün Orhan Sağır’a devrettiği belirtildi.
Türk Eğitim-Sen İl Başkanı Selim Aydın, emeklerinden dolayı Sait Çakır’a teşekkür ederek yeni İlçe Temsilcisi Orhan Sağır ve yönetimine de teşekkür ederek başarı diledi.
(Ömür SOYTEMİZ)
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