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İskilip Terminali’ni Belediye işletecek

İskilip Belediyesi, ilçe terminalinin işletmesinde özelleştirmeye gitmedi.

İskilip 10.01.2021, 18:52
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İskilip Terminali’ni Belediye işletecek

Terminal esnafıyla yaptığı toplantıda açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ali Sülük, “Pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren terminal esnafımızla bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. Terminal esnafımızın isteğiyle ilçe terminalimizi özelleştirme tekelinden kurtararak, onlara bir nebze olsun destek olabilmek için, belediyemiz imkânlarıyla işletmeye karar verdik. Terminalimizi ilçemize yakışır bir biçimde modern hale getirip, halkımızın kullanımına sunacağız” dedi.(Haber Merkezi)

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