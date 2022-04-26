İskilip'te tarımsal sulama bentleri temizlendi
İskilip Belediye Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, tarımsal sulama bentlerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
İskilip 26.04.2022, 18:48
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Uludere mevkiinden başlayarak Abdul içinde de devam eden ve ekimi yapılan arazileri sulayan tarımsal sulama bentler için Başkan Ali Sülük’ün talimatıyla Fen işleri Müdürlüğü ekipleri temizlik çalışması başlattı.
Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Sülük, “Üretken belediyecilik anlayışımızın gereği olarak üretim yapılan arazilere can suyu olabilmesi için tarımsal sulama bentlerinde temizlik çalışması yaptık. Kış mevsimi nedeniyle tıkanan veya göçükler oluşan bentlerde tamirat çalışması yaparak vatandaşımızın bağ ve bahçelerinde kullanması için dereden akan suyu kanallara yönlendirdik” dedi.
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